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Yaralı Kızıl Şahin, Doğada Bulundu ve Tedavi Edildi

Yaralı Kızıl Şahin, Doğada Bulundu ve Tedavi Edildi
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Erzurum'da doğa gezintisi yapan bir ailenin yaralı bulduğu kızıl şahin, jandarma ve doğa koruma ekipleri sayesinde tedavi altına alındı.

Erzurum'da bir ailenin çocuklarıyla doğa gezintisi yaptıkları sırada yaralı buldukları kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Kırsaldaki Umudum Mahallesi Kalor Tepe Piknik Alanı'nda çocuklarıyla doğa yürüyüşü yapan bir aile, arazide yaralı ve bitkin halde bir kızıl şahin buldu.

Ailenin, durumu bölgede devriye görevi yürüten Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine yaralı kızıl şahin, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince bölgeden alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne götürülen kızıl şahin, merkezdeki veterinerlerce tedavi altına alındı.

Yaralı kızıl şahinin tedaviye alınmasını sağlayarak çocuklarına yaban hayatına karşı sorumluluklarını gösteren aile, jandarma ekiplerine ilgileri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

Jandarma erzurum Güncel Yaşam Çevre Doğa

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