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Yaralı Kedi, Yavru Köpeklere Sütannelik Yaptı

Yaralı Kedi, Yavru Köpeklere Sütannelik Yaptı
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Osmaniye'de yaralı bulunan bir kedi, tedavi gördükten sonra 4 yavru doğurdu ve annesi ölen 2 yavru köpeğe sütannelik yaptı. Kedinin köpekleri emzirdiği anlar kameraya yansıdı.

OSMANİYE'de yaralı bulunup, tedavi gördükten sonra 4 yavru doğuran Kedi, 2 köpek yavrusuna sütannelik yaptı. Kedinin yavru köpekleri emzirdiği anlar, kameraya yansıdı.

Osmaniye'de yaralı bulunan bir Kedi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi tarafından tedavi edildi. Kedi, tedavisinin ardından 4 yavru doğurdu. Kendi yavrularına bakan Kedi, daha sonra HAYTAP Tedavi Merkezi'nde bakımı yapılan ve annesi ölen iki yavru köpeği de emzirmeye başladı. HAYTAP, kedinin yavru köpekleri emzirdiği anları paylaşırken, köpeklerden 1'i bir süre önce öldü, biri de 4 aylık oldu.

'KEDİLER GİBİ BESLENİYOR'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "'Titrek Tarzan' ismini verdiğimiz 4 aylık erkek köpek, kediler tarafından büyütülerek kedi karakterine büründü. Hatta korktuğunda aynı kediler gibi, bu canımız da arabaların altına saklanıyor. Kediler gibi besleniyor ve havladığını da hiç duymadık. Kedilerle çok güzel oyunlar oynuyor ve tamamen kediler gibi sosyalleşmiş bir cana büründü" dedi.

'ÇOK GÜZEL BÜYÜDÜ'

Ali Laçinbala, köpeğin ve kedilerin paraziter uygulamalarının da düzenli olarak yapıldığını belirterek, "Normalde düşman denilen bu canlar, insanoğluna bir kap mama, nefes alacak oksijen ve barınma ihtiyacı sağlandıktan sonra huzurla yaşamayı ispat eden canlardan bahsediyoruz. Kedinin besleyip büyüttüğü 'Titrek Tarzan', bir kediyle beraber besleniyor. Bebekliğinde el kadardı. Kedi beslediği için öleceği, kedinin sütünün yetmeyeceği gibi yorumlar yapılmıştı. Ama maşallah çok güzel büyüdü. Şu anda bahçemizdeki 15 kedimizle çok ciddi arkadaşlığı var. Bombaların yağdığı Orta Doğu coğrafyasında bir karış toprak için insanları öldüren zihniyetin, bu canlara bakarak bir şeyler öğrenmesini umut ederek Hayvan Hakları Hafta'mızı kutluyoruz" diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL - OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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