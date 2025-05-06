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Yaralı Kaya Sansarı Erzurum'da Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kaya Sansarı Erzurum'da Tedavi Altına Alındı
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Erzurum'da yol kenarında yaralı bulunan kaya sansarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilerek tedavi altına alındı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen sansarın, yaralarının sarılmasının ardından Kars Yaban Hayvanları Tedavi Merkezine sevk edildi.

Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedavi altına alındı.

Kent merkezinde gece yol kenarında yaralı kaya sansarı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan kaya sansarı, bakım ve tedaviye alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın yaptığı muayenede boğaz ve başında yaralar tespit edilen sansar, buradaki müdahalesinin ardından tedavisi için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Yaraları sarılan kaya sansarının, kafeste horlayarak uyuması dikkati çekti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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