Yaralı Kaya Kartalı Tedavi Altına Alındı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaya kartalı, Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı.
Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında kırsalda kanatlarından yaralandığı için uçamayan bir kaya kartalı gördü.
Ekiplerce bulunduğu yerden alınan yaralı kartal, tedavisi için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kartal, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel