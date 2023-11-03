- Yaralı kartal tedavisinin ardından özgürlüğüne kavuştu

BURSA - Bursa'da bir ay önce yaralı olarak bulunan küçük orman kartalı, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Bursa Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bir ay önce bitkin halde gelen küçük orman kartalı, tedavisin ardından sağlığına kavuşunca tekrar doğaya salındı. Geldiğinde bitkin ve yaralı olduğu öğrenilen kartalı ameliyat eden Karacabey Ovakorusu Rehabilitasyon Merkezi personelleri, kartal sağlığına kavuşunca bir ay müşahede altında tuttu. Daha sonra kendine gelen kartalı Karacabey Ovakorusu Rehabilitasyon Merkezi personelleri, ayağına bilezik takarak doğaya saldı. O anlar ölümsüzleştirildi.