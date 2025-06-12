Yaralı karaca yavrusu Çankırı'da tedavi altına alındı

Yaralı karaca yavrusu Çankırı'da tedavi altına alındı
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Samsun-İstanbul kara yolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca yavrusu, Çankırı'da tedavi edilmeye başlandı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen karacanın bacağında kırık ve çeşitli yaralanmalar tespit edildi. Ameliyat olan karacanın iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılması planlanıyor.

Çankırı'da yaralı karaca yavrusu, tedavi altına alındı.

Samsun- İstanbul kara yolunda aracın çarpması sonucu yaralanan karaca yavrusu, Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede, karacanın ön bacağında kırık ve vücudunda çarpmaya bağlı çeşitli yaralanmalar tespit edildi.

Ameliyat edilen karacanın, iyileşme sürecinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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