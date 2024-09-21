Yaralı Kadının Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı
Trabzon'un Arsin ilçesinde sel ve heyelan nedeniyle yaralanan Ayşenur K., AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
YARALI KADINI KURTARMA ANI KAMERADA
Trabzon'da sel ve heyelan nedeniyle Arsin ilçesinde balçığa saplanıp yaralanarak mahsur kalan Ayşenur K.'nin (29), AKUT ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı. Görüntüde, yaralı kadının ekiplerce konulduğu sedye ile evin pencere bölümünden güvenli alana götürüldüğü yer aldı.