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Yaralı Hint Gölet Balıkçıl Kuşu Tedavi Ediliyor

Yaralı Hint Gölet Balıkçıl Kuşu Tedavi Ediliyor
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Sıcakyurt Mahallesi'ndeki sulama kanalında vatandaşlar, bitkin ve yaralı halde farklı türden bir kuş olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı kuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Anamur Şube Müdürlüğüne götürülen kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel

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