Yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğada yaralı halde bulunan leylek Gemerek İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde arazide şeker pancarı kontrolü yapan özel bir firmanın fabrika çalışanları yerde yaralı bir leylek buldu. Çalışanlar uçamayan leyleği yırtıcı hayvanlar yemesin diyerek alıp tedavi edilmesi için Gemerek İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Veteriner tarafından yapılan kontrollerde leyleğin kanadının kırık olduğu tespit edildi. Leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrardan doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

Fabrika çalışanı Recep Aksoy, leyleği yırtıcı hayvanlar yememesi için ekiplere teslim ettiklerini ifade ederek, "Pancar tarlalarında yaptığımız kontroller sırasında bu yaralı leyleği gördük, yırtıcı hayvanlar yemesin diye bunu aldık. Gemerek İlçe Tarım Müdürlüğünde Müdürümüz Cem Beye ve veteriner arkadaşımıza teslim ediyoruz" dedi.

"Kanadının kırık olduğunu tespit ettik"

Gemerek İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimi Atakan Özdemir, leyleğin kanadının kırık olduğunu söyleyerek, "Arkadaşların yaralı olarak bulduğu bu hayvanı muayene ettik. Muayene sonucunda kanadının kırık olduğunu tespit ettik. Doğa Koruma Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Leylek iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakılacak"

Gemerek İlçe Tarım Müdürü Cem Demir ise, leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağına değinerek, "Leyleğin kanadında kırıl olduğu tespit edildi. Doğa Koruma Müdürlüğü arandı. Leyleğimizin tedavisi yapıldıktan sonra iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. Bu tür yabani hayvanları vatandaşlarımız yaralı buldukları zaman bizlere getirebilirler" dedi.