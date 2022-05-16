YARALI HALDE BULUNAN KARACA YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde bir vatandaşın arazide yaralı halde bulduğu karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aylık olduğu tahmin edilen ve biberonla beslenen karaca, iyileşmesinin adından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

İlçeye bağlı Sarayova Köyü'nde vatandaşlar, arazide yaralı karaca yavrusu ile karşılaşınca, bölgedeki güvenlik korucularına haber vererek yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bilgilendirilmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri sevk edildi. Vatandaştan teslim alınan karaca yavrusu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne getirildi. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nden Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından muayene edilen ve sağ arka bacağında çarpma ya da düşmeye bağlı açık yara oluşan karacaya, antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulandı. Bir aylık olduğu tahmin edilen ve biberon ile süt verilerek beslenen yavru karacanın, iyileşmesinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel