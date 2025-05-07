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Yaralı Gökkuzgunu Sırbistan'dan Denizli'ye Geldi

Yaralı Gökkuzgunu Sırbistan'dan Denizli'ye Geldi
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Denizli'nin Çal ilçesinde yaralı halde bulunan gökkuzgunu kuşu, Sırbistan'dan geldiği tespit edildi. İlk tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesi'ne teslim edildi.

Sırbistan'da halkalanan gökkuzgunu, Denizli'nin Çal ilçesinde yaralı halde bulundu.

Denizler Mahallesi'nde yaşayan Eşref Eşbah, tarlada yaralı ve bitkin halde bulduğu kuşu evine getirdikten sonra durumu veterinere bildirdi.

Veteriner hekim Ediz Zeybek'in kontrol ettiği kuşun gökkuzgunu cinsi olduğu ve ayağındaki halkada "Museum Belgrade 3X16338" yazısı bulunduğunu fark etti.

Sırbistan'dan geldiği anlaşılan kuş, ilk tedavisi sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Koruma altına alınan kuş, iyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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