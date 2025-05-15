Yaralı Genç, Mahkeme Sonrası Hayatını Kaybetti: Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

EYÜPSULTAN'da 19 yaşındaki Adanur Uzuner, 20 Nisan 2023 tarihinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında sağ omuz arkasından vurularak yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adanur Uzuner'in ölümüle ilgili karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, müşteki sanık Gaffur Engiz'in 'Olası kasıtla kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

19 yaşındaki Adanur Uzuner, 20 Nisan 2023 tarihinde Eyüpsultan'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında sağ omuz arkasından vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Adanur Uzuner'in ölümüne sebep olan tutuklu sanık Gafur Engiz, tutuksuz sanıklar, aile ve taraf avukatları katıldı.

SANIK GAFFUR ENGİZ'E 18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu müşteki sanık Gaffur Engiz hakkında, 'Olası kasıtla kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından bu cezada 'Haksız tahrik' hükümlerini uygulayarak 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Gaffur Engiz'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatına karar verdi. Müşteki sanıklar Harun Çağlar, Kasım Çağlar, Mert Satarım ve Serhat Filiz'in, 'Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, aynı suçtan yargılanan müşteki sanık Soner Kayat için ise verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Ayrıca, müşteki sanıklar Harun Ural ve Sevinç Çağlar hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilirken, cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Müşteki sanık Harun Özkara hakkında, 'Gece vakti konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası kararı veren mahkeme, Özkara'nın üzerine atılı 'Mala zarar verme' ve 'Silahla tehdit' suçundan ise beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Gafur Engiz'in olay günü evinin penceresinden kalabalığa doğru 2 el ateş ettiği, bu sırada mermilerden birinin Adanur Uzuner'e isabet ettiği ve boyun bölgesinde kalarak ölümüne neden olduğu aktarıldı. Engiz'in olay sırasında ruhsatsız silah kullandığı da belirtildi. Olayda, Engiz'in ateş etmesine karşılık veren Harun Özkara'nın, Engiz'in evine doğru çok sayıda ateş ettiği, buna karşın Hakan Ural'ın suçu üstlenmek için kendisinin ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı. Ayrıca Özkara'nın, olayda kullandığı silahı Ural'a gönderip kendi suçunu gizlemeye çalıştığı da belirtildi. Evinin penceresinden kalabalığa doğru ateş ederek Uzuner'in ölümüne sebep olduğu öne sürülen Gafur Engiz için ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıla kadar hapis cezası talep edildi.