Yaralı depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişi, Norveç'e ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişi, Norveç'e ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Adana'dan kalkan ve 30 yaralı depremzede ile 23 refakatçiyi taşıyan Norveç Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınarak sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel