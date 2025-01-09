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Yaralı Büyük Ak Balıkçıl Kuşu Kırıkkale'de Kurtarıldı

Yaralı Büyük Ak Balıkçıl Kuşu Kırıkkale'de Kurtarıldı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, devriye sırasında yol kenarında yaralı bulunan büyük ak balıkçıl kuşunu tedavi altına aldı. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Kazmaca köyünde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde büyük ak balıkçıl kuşu buldu.

Yaralı kuş, yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Büyük ak balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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