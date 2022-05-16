Yaralı bulunan yavru karaca biberonla besleniyor - Haberler

HASANBEYLİ, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde tedaviye alınan yavru karaca biberonla besleniyor.

Hasanbeyli ilçesine bağlı Sarayova köyünde ormanlık alanda gezmeye çıkan bir vatandaş yavru karaca gördü. Karacaya yaklaştığında yaralı olduğunu fark eden vatandaş, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerinde adrese İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı HAYDİ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk kontrolü yapılan karaca vatandaştan teslim alındı. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen karaca, vakit kaybedilmeden Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre düşmeye bağlı olarak sağ arka bacak üzerinden yaralandığı belirlenen 1 aylık yavru karacaya antibiyotik içeren özel krem ve spreylerle tedavi uygulandı. İlk tedavisi tamamlanan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde gözlem altına alındı.

Öte yandan Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından ilk tedavisi yapılan yavru karaca biberonla besleniyor. Biberon içerisine koyulan sütü içen karacanın sevimli halleri de kameraya yansırken, sağlığına kavuşması ve uyum sağlayacak yetişkinlik seviyesine geldiğinde yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

(Selçuk Kaya - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel