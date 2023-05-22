YARALI BULUNAN LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

TOKAT'ın Zile ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Kent merkezine yakın kırsal alanda vatandaşlar tarafından sol kanadından yaralı uçamaz halde bulunan leylek, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri tarafından koruma altına alınan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Leyleğin tedavisinin ardından uçma yetilerini yeniden kazanması sonrasında doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.