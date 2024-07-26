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Yaralı Baykuş Seydişehir'de Tedavi Edilecek

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Baraj Gölü kenarında yaralanmış halde bulunan baykuş tedavi edilecek. Tarlasında çalışan bir kişi yaralı olduğunu fark ettiği baykuşu alarak, evine götürdü. Su ve mama verilen yaralı baykuş, Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Yaralı baykuşun Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavisi yapılacağı öğrenildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Baraj Gölü kenarında yaralanmış halde bulunan baykuş tedavi edilecek.

Tarlasında çalışan bir kişi yaralı olduğunu fark ettiği baykuşu alarak, evine götürdü.

Su ve mama verilen yaralı baykuş, Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Yaralı baykuşun Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavisi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Selçuk Üniversitesi Seydişehir Konya Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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