Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi

Yaralı Ayı Yavruları Kurtarıldı

Yaralı Ayı Yavruları Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyabat ilçesinde bulunan 2 ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarılarak rehabilitasyon merkezinde sütle beslenip iyileştirildi. Yavrular, daha sonra hayvanat bahçesine gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, köylüler tarafından doğada bulunan 2 ayı yavrusunu sütle besledi.

Boyabat ilçesinde bir çiftçi, ormanlık alanda bitkin halde 2 ayı yavrusu buldu.

Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanları takibe aldı.

Yavruların annelerinin olmadığını ve bitkin olduklarını gören ekipler, 2 aylık 2 ayı yavrusunu Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Burada veteriner hekimler tarafından sütle beslenen ayı yavruları toparlandı.

Yavrular daha sonra Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

'Fenerbahçe'ye döner misiniz' sorusuna bomba cevap
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.