Haberler

Balıkesir'de tedavisi tamamlanan atmaca yavrusu doğaya salındı

Balıkesir'de tedavisi tamamlanan atmaca yavrusu doğaya salındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pencereye çarparak yaralanan atmaca yavrusu, 20 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde avlanırken pencereye çarparak yaralandığı öğrenilen atmaca yavrusu 20 günlük tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Tuzcumurat Mahallesi'ndeki Göbelezoğlu İlkokulu bahçesinde uçamayan atmaca yavrusunu görenler durumu Edremit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden belediye yetkilileri, atmacayı okul yönetiminden teslim alarak hayvan tedavi merkezine götürdü. Burada kontrolleri yapılarak muayene edilen atmaca, 20 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Daha sonra atmaca yavrusu, doğal yaşam alanına salındı.

Edremit Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine, ihbar üzerine ekiplerin hızlıca bölgeye giderek atmacayı koruma altına aldığını belirtti.

Atmacanın ilk geldiğinde hareket edemediğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Atmaca hareket edemiyordu. Önce sakatlandığını veya açlıktan düştüğünü düşündük ancak yaptığımız kontrollerde kırığının olmadığını fark ettik. Durumun aslında çok farklı olduğu anlaşıldı. Avlanırken uyanık bir serçe kenara kaçınca atmaca hızla cama çarpmış. 20 gün boyunca tedavisi ve beslenmesiyle yakından ilgilendik. Uçabilir hale geldikten sonra da olması gereken yere, doğal yaşam alanına saldık."

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi