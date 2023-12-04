Yaralı Atmaca Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan yaralı atmaca, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. Kazdağları eteklerinde bulunan atmaca, Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yapılan muayene sonucunda kanadının kırık olduğu tespit edilen atmaca, operasyon ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kazdağları eteklerinde vatandaşların yaralı halde bulduğu atmaca Kazdağı Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Milli Parklar Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol ve ilçedeki özel bir hayvan hastanesinde yapılan muayene ve dijital röntgen görüntülenmesinde kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Atmacanın kırık kanadı operasyon ile tedavi edilerek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.