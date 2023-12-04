Üye Girişi
Haberler

Yaralı Atmaca Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan yaralı atmaca, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. Kazdağları eteklerinde bulunan atmaca, Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yapılan muayene sonucunda kanadının kırık olduğu tespit edilen atmaca, operasyon ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kazdağları eteklerinde vatandaşların yaralı halde bulduğu atmaca Kazdağı Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Milli Parklar Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol ve ilçedeki özel bir hayvan hastanesinde yapılan muayene ve dijital röntgen görüntülenmesinde kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Atmacanın kırık kanadı operasyon ile tedavi edilerek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Kaz Dağı Edremit Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title