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Yaralı Atmaca Samandağ'da Tedavi Ediliyor

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan bir atmaca, bir tarım işçisi tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Atmaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Tarım işçisi Cuma Aldıç, Koyunoğlu Mahallesi'nde çalışmak üzere gittiği mandalina bahçesinde kanadından yaralı halde atmaca buldu.

Atmacayı evine götürüp besleyen Aldıç, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ulaştı.

Bilgi verilmesi üzerine Aldıç'ın evine giden yetkililer, yaralı atmacayı teslim aldı.

Atmacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. ??????

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

Samandağ Güncel Yaşam Tarım hatay Çevre Doğa

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