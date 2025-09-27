Yaralı Ak Çaylak Kuşu Koruma Altına Alındı

Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan ak çaylak kuşu, koruma altına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aşağıbeylerbeyi köyü yakınlarında devriye görevi sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı bir ak çaylak kuşu fark etti.

Ekipler tarafından alınan kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Tedavi altına alınan kuşun, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.