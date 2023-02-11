Yaralı 5 depremzede askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 5 kişi, askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 5 kişi, askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Adana'dan kalkan ve 5 yaralı depremzedeyi taşıyan askeri ambulans uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan sağlık ekiplerince sedyelerle alınan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İstanbul Adana Güncel Haberler

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