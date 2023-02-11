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Yaralı 5 depremzede askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

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Yaralı 5 depremzede askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 5 kişi, askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 5 kişi, askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Adana'dan kalkan ve 5 yaralı depremzedeyi taşıyan askeri ambulans uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaktan sağlık ekiplerince sedyelerle alınan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İstanbul Adana Güncel Haberler

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