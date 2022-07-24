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Son dakika haberi... Yaralandığı kazada ölen öğretmen eşi ile 5 yaşındaki kızının cenazesine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Melek Yolartıran (34) ile kızı Bilge Yolartıran'ın (5) cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Melek Yolartıran (34) ile kızı Bilge Yolartıran'ın (5) cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan Salibey Yolartıran, başındaki bandajla cenazeye gelerek eşi ve kızını son yolculuklarına uğurladı.

Polatlı- Ankara kara yolu Yenidoğan mevkiinde dün akşam meydana gelen kazada, Murat Yolartıran yönetimindeki 06 EB 1626 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yalova'dan Ankara'ya tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobilde, sürücü Murat Yolartıran'ın gelini Melek Yolartıran ile torunu Bilge Yolartıran hayatını kaybetti. Kazada, Bilge'nin kız kardeşi Ahsen Yolartıran (3) ile Murat Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran yaralandı.

Etimesgut ilçesindeki Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen Melek Yolartıran ile hayatını kaybeden kızı Bilge için Polatlı ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Anne ve kızının tabutları, yan yana koyuldu. Yakınları, cenazede güçlükle ayakta durdu. Melek Yolartıran'ın eşi Salibey Yolartıran, hastanede yapılan bandajlarla geldiği cenazede eşi ve kızını son yolculuğuna uğurladı. Anne ve kızı kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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