YARALANAN ESKİ BAKAN ZEYBEKCİ 'BİR KAZA GEÇİRDİK, GAYET İYİYİZ MERAK ETMEYİN'

Eski Bakan Zeybekci kazada yaralandı (3)

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Zeybekci, Bir kaza geçirdik, gayet iyiyiz merak etmeyin. Merak ederek arayan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Yakından gelmeye çalışanlara da hiç gerek yok. Allah razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Allah'a emanet olun dedi. (DHA)