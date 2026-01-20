Haberler

Türkiye'nin Atanmış AB Daimi Temsilcisi Balkan, AB Dış İlişkiler Servisi Protokol Şefi Samcova'ya Güven Mektubu Örneklerini Sundu

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan, AB Dış İlişkiler Servisi Protokol Şefi Lucie Samcova'ya güven mektubu örneklerini takdim etti.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'ne resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin AB Nezdinde Atanmış Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan, AB Dış İlişkiler Servisi Protokol Şefine güven mektubu örneklerini bugün sundu" ifadelerine yer verildi.

