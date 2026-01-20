Türkiye'nin Atanmış AB Daimi Temsilcisi Balkan, AB Dış İlişkiler Servisi Protokol Şefi Samcova'ya Güven Mektubu Örneklerini Sundu
(ANKARA) - Türkiye'nin atanmış Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan, güven mektubu örneklerini AB Dış İlişkiler Servisi Protokol Şefi Lucie Samcova'ya sundu.
Kaynak: ANKA / Güncel