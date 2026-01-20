Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Balkan göreve başladı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, görevine resmen başladı.

Büyükelçi Balkan, AB Dış İlişkiler Servisi Protokol Şefine güven mektubunu sundu.

Bu göreve gelen ilk kadın büyükelçi olan Balkan, görevine bugün itibarıyla başlamış oldu.

Büyükelçi Yaprak Balkan, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 21 yılı aşkın kariyeri boyunca hem AB hem de çok taraflı diplomasi alanlarında üst düzey görevler üstlendi.

Balkan, Mayıs 2023'ten bugüne kadar Latin Amerika Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.