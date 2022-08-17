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Yapımı süren Yeşildere Göleti tamamlandığında 1420 dekar arazi sulanacak

Yapımı süren Yeşildere Göleti tamamlandığında 1420 dekar arazi sulanacak

Güncel Haberler

Konya'da Meram Yeşildere Göleti ve Sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor.

Konya'da Meram Yeşildere Göleti ve Sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatın kasım ayı ortalarına kadar gölet dolgu ve kaplama çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki gölet inşaatında çalışmaların tamamlanmasıyla 1420 dekarlık tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağını anlatan Akca, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonunda gölette suyun tutulması planlanmaktadır. Bu kapsamda modern sulama hattı yapımı da 2023 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Proje tamamlandığında yöre halkının yıllardır hasretle beklediği sulama suyu beklentisini de karşılanmış olacaktır. Ülke ekonomisine 4 milyon 400 bin yıllık katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla bölgede ürün çeşitliliği artacak ve gelir kaynakları tarıma dayalı olan yöre halkının sosyo-ekonomik gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır."

AA / Abdullah Doğan - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Lütfi Akca Meram Konya Güncel Haberler

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