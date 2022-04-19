Yapımı hızla devam eden tesis Karabağlar'a ivme kazandıracak

Başkan Selvitopu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatını inceledi Yüklenici firma yetkililerinden gelinen aşamayla ilgili bilgi alan Başkan Selvitopu, bu spor kompleksinin Karabağlar için çok önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle gençlerin sporla ilgilenerek kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını amaçladıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Karabağlar'daki çocuk ve gençlerimiz, amatör spor kulüplerimiz bu merkezi yoğun olarak kullanacak. Resmi karşılaşmaların yapılacağı futbol sahası, yüzme havuzları, modern voleybol, basketbol sahalarını barındıracak tesisimiz, ilçemizdeki binlerce gencimizin sporla buluşmasını sağlayacak" dedi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e yetiştirmek için ekiplerin gece gündüz sahada olduğuna dikkat çeken Başkan selvitopu, "Temel seviyesindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra proje önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yaşama geçireceğimiz bu tesis Karabağlar'a değer katacak" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, futbol sahası tribün temellerini, istinat duvarlarını, spor salonu inşaatını yakından inceledi.

32 dönümlük spor kompleksi

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki 32 dönüm üzerinde yapımına başlanan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor karşılaşmaların oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. Açık alanda, 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunacak.

İki ana bölümden oluşan spor salonlarında da, ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alacak. 9 dönüm üzerine oturacak binada ayrıca, sporcular için kondisyon/ antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak.