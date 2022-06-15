Yapımı 30 yıldır tamamlanamayan 11 katlı metruk bina, çatıdaki iş makinesiyle yıkılıyor

ADANA'da çeşitli sebeplerle 30 yıldır yapımı tamamlanmayan ve görüntü kirliliğinin yanı sıra uyuşturucu bağımlılarının da barındığı 11 katlı metruk binanın yıkımına başlandı. Çevredekiler çatısına vinçle bırakılan iş makinesiyle yıkımına başlanan binadaki çalışmaları ilgiyle takip ediyor.

Seyhan ilçesinde Kasım Gülek Bulvarı ile Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği Hastaneler Kavşağı'nda yaklaşık 30 yıl önce inşaatına başlanan fakat hukuki ve maddi sebeplerle yapımı bir türlü tamamlanamayan apartman, metruk hale geldi. Aradan geçen süreçte onlarca intihar girişiminin yaşandığı inşaat, alkol ve madde bağımlıları ile fuhuş yapanların da meskeni haline geldi.

Binanın yanındaki parkta sokak hayvanlarını besleyen Naile Geyik ise "İntihar edenler çok oldu. Uyuşturucu kullananlar zaten malumunuz. Sürekli rahatsız oluyorduk. Yıkılması çok iyi oldu ama değişik bir yıkım. İlgiyle izliyoruz. Yan tarafta bir bina daha var, darısı oraya" diye konuştu.