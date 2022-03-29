Yapımcısına dava açan Mabel Matiz: Hayatımın en önemli hak hukuk mücadelesi

ALBÜM çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açan Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler ve üreticiler için veriyor olacağım" dedi.

Müzisyen Mabel Matiz, avukatı Eda Salman ile bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yapımcı Engin Akıncı'ya açtığı dava nedeniyle duruşmaya katılmak üzere gelen Matiz, gizlilik kararı bulunan duruşma öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"EMSAL BİR DAVA"

GERGİNLİK DURUŞMA SALONU DIŞINDAN DA DUYULDU

Açıklamanın ardından Mabel Matiz, avukatı ve davalı Engin Akıncı ile avukatı İstanbul 4. Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesi'nde gizli görülen duruşmaya katıldı. Taraflar arasında yaşanan yüksek sesli gergin konuşmalar duruşma salonu dışından da duyuldu. Taraflar yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden ayrıldılar.