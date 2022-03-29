YAPIMCISINA DAVA AÇAN MABEL MATİZ: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK HUKUK MÜCADELESİ

ALBÜM çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açan Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler ve üreticiler için veriyor olacağım" dedi.

Müzisyen Mabel Matiz, avukatı Eda Salman ile bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yapımcı Engin Akıncı'ya açtığı dava nedeniyle duruşmaya katılmak üzere gelen Matiz, gizlilik kararı bulunan duruşma öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"EMSAL BİR DAVA"

GERGİNLİK DURUŞMA SALONU DIŞINDAN DA DUYULDU

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Demirören Haber Ajansı / Güncel