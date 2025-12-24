Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Yapım Şirketi Yöneticisi Yusuf Timur Avcı Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapım şirketi CEO'su Yusuf Timur Avcı'nın jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapım şirketi yöneticisi Yusuf Timur Avcı'nın uyuşturucu operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu yeni gözaltılarla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapım şirketi yöneticisi Yusuf Timur Avcı'nın uyuşturucu operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca fenomen Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Başsavcılığın konuya ilişkin son açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir"

