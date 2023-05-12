Yapım Aşamasındaki ABD Askeri Atış Poligonu Güney Korelilerde Endişe Yarattı

SEUL, 12 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'de yerel yayın kuruluşu KBS'nin bildirdiğine göre, ülkenin güneydoğusundaki Changwon şehrinde Güney Kore'de konuşlu ABD Hava Kuvvetleri (USFK) tarafından kullanılacak bir atış poligonunun yerel makamlara haber verilmeksizin inşa edilmeye başlanması, yerel...

SEUL, 12 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'de yerel yayın kuruluşu KBS'nin bildirdiğine göre, ülkenin güneydoğusundaki Changwon şehrinde Güney Kore'de konuşlu ABD Hava Kuvvetleri (USFK) tarafından kullanılacak bir atış poligonunun yerel makamlara haber verilmeksizin inşa edilmeye başlanması, yerel halk arasında gürültü ve güvenlik riski endişesi yarattı.

KBS'nin Perşembe günü yayımladığı habere göre, Mart ayında başkent Seul'un yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Changwon şehir merkezinde bulunan bir tepede ağaç kesme çalışmaları başladı ve atış poligonu iki yıl içinde tamamlanacak.

Bununla birlikte, atış poligonunun 1,5 kilometre çevresinde çok sayıda apartman kompleksi, alışveriş merkezi ve endüstriyel parkı bulunduğu için civardaki sakinler sahadaki gürültüden ve acil durum yaratabilecek kaza riskinden büyük endişe duyuyor.

Haberde, bölge sakinleri şikayette bulunana kadar yerel makamların projeden habersiz olduğu belirtildi.

Yerel halk, şehir yönetiminin web sitesinde atış sahasının derhal kapatılmasını talep eden imza kampanyaları başlattı.

Bir bölge sakini, şehir yönetiminin internet sitesine yazdığı mesajda yönetimin inşaattan haberinin olmamasının son derece şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Sakinlerin olası gürültü ve kazalarla ilgili endişelerini dikkate alan Changwon şehir yönetimi, konuyu savunma bakanlığına ileteceğini ve bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için önlemler alınmasını isteyeceğini söyledi.