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YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN ŞİLE SAHİLİ BOŞ KALDI

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İSTANBUL'da şiddetli yağışın beklendiği ilçelerden Şile'deki Ayazma Plajı, yetkililerin uyarılarının ardından yazın en sakin günlerinden birini yaşadı.

İSTANBUL'da şiddetli yağışın beklendiği ilçelerden Şile'deki Ayazma Plajı, yetkililerin uyarılarının ardından yazın en sakin günlerinden birini yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da sabah yaptığı açıklamada yağışın daha çok Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla hattında etkili olmasını beklediklerini söylemişti.

Yetkililerin erken saatlerde yaptıkları uyarıları dikkate alan vatandaşlar ve sahilde gün boyu yapılan denetimler sayesinde Şile Sahilleri boş kaldı. 2 gün önce tıklım tıklım dolu olan Ayazma Plajı'nda da yürüyüş yapan birkaç kişi dışında kimse yoktu. Şile Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İBB Cankurtaran ekipleri ilçe genelinde tüm plajlarda devriye atarak atarak, uyarılarda bulundu. Öte yandan Sahil Güvenlik Şile Karakol Komutanlığı Ekipleri ilçe genelindeki tüm sahilleri gün boyu kontrol etti.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ekrem İmamoğlu Şile Güncel Haberler

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