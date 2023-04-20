Yapı-Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç: "24 Saat Nöbet Tutan Afad Çalışanlarının Bir Öğün Yemek Yeme Hakkı Dahi Yok"

Yapı-Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı çalışanlarının ekonomik sorunlar yaşadığını belirterek, “Şu anda bir AFAD emekçisinin aldığı en düşük maaş 9 bin 800 lira civarında, en yüksek maaş ise 15 bin 500 lira civarında. Aslında en yüksek maaştan değerlendirdiğimiz zaman, kira ve faturalarını ödemesine ancak yetiyor. En düşük maaş ise kirayı dahi ödemeye yetmiyor… Bugün, 24 saat nöbet tutan arkadaşlarımızın bir öğün yemek yeme hakkı dahi yoktur. Önümüz bayram. AFAD emekçileri, bayrama maalesef üzüntülü bir şekilde, daha yoksul bir şekilde giriyorlar” dedi.

CEYLAN SAĞLAM

Yapı-Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı çalışanlarının ekonomik sorunlar yaşadığını belirterek, "Şu anda bir AFAD emekçisinin aldığı en düşük maaş 9 bin 800 lira civarında, en yüksek maaş ise 15 bin 500 lira civarında. Aslında en yüksek maaştan değerlendirdiğimiz zaman, kira ve faturalarını ödemesine ancak yetiyor. En düşük maaş ise kirayı dahi ödemeye yetmiyor… Bugün, 24 saat nöbet tutan arkadaşlarımızın bir öğün yemek yeme hakkı dahi yoktur. Önümüz bayram. AFAD emekçileri, bayrama maalesef üzüntülü bir şekilde, daha yoksul bir şekilde giriyorlar" dedi.

Yapı-Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, AFAD çalışanlarının yaşadığı sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Karakoç, şunları söyledi:

"AFAD EMEKÇİLERİ, KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALAN, EN RİSKLİ İŞLERDE GÖREV YAPAN EMEKÇİLERDİR"

"Kahramanmaraş depreminin ilk saatlerinden itibaren AFAD emekçileri, kurumlarından yola çıkarak görevlendirildikleri illerde; Gaziantep'te, Hatay'da, Malatya'da, Şanlıurfa'da görev aldılar. Sahada çalışmalarını yürüttüler ve hala AFAD emekçileri, nöbetleşerek oraya gidiyorlar, 15'er günlük nöbetleşme ile oraya gidiyorlar. Kimi birliklerin nöbeti de 30 güne çıkarıldı. AFAD emekçileri, hala deprem bölgesinde yoğun bir faaliyet sürdürüyor. Ama tüm bunlara rağmen ne yazık ki AFAD emekçileri, kamuda en düşük maaşı alan, en riskli işlerde görev yapan emekçilerdir. Kamu hizmetlerinde, nitelikli hizmetlerde çalışan, en az bir üniversite bitirmiş, kuruma yıllarca hizmet edenlere hiçbir ek ödeme ve tazminatlarının olmaması, gerçekten bizler açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Başta çalışma barışını bozacak şekilde sorunlar yaratıyor.

"ŞU ANDA BİR AFAD EMEKÇİSİNİN ALDIĞI EN DÜŞÜK MAAŞ 9 BİN 800 LİRA CİVARINDA, EN YÜKSEK MAAŞ İSE 15 BİN 500 LİRA CİVARINDA"

AFAD'daki kadrolardan bahsetmem gerekiyor; çünkü kamuoyunda AFAD kadrolarının çoğu bilinmiyor. Sadece arama ve kurtarma teknisyenleri biliniyor. Bu kadrolar arasında sağlık emekçileri var. Sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu desteklerden yararlanamıyor. AFAD'da çalışan sağlık emekçileri sağlığın dışındaymış gibi, düz memurmuş gibi algı yaratıldı. Bu, aşılması gereken önemli konulardan bir tanesi. Afet bölgelerinde daha hızlı hareket etmeyi sağlayan, nitelikli iletişimi sağlayan enformasyon memurları kadroları yeterince görülmüş değil; santral memuru muamelesi yapılması arkadaşlarımızda ciddi rahatsızlık yarattığı gibi, özlük haklarında da büyük sıkıntılar var. Ara kadro olan şef kadrosu; özlük hakları yeterince gündeme gelmiyor. Jeoloji mühendisleri, makine mühendisleri var AFAD emekçileri arasında ve bu mühendisler teknik hizmet sınıfında olmasına rağmen herhangi bir özlük haklarında bir iyileştirme yok. Sahada görev alan arama ve kurtarma teknisyenleri ne bir işsizlik tazminatı ne bir fiili hizmet tazminatı ne de bir yıpranma tazminatı, herhangi bir şey alamıyorlar. Yine AFAD emekçileri bünyesinde bulunan, genel idari sınıflarda çalışan, sahada görev alan, kurumlarda yeri geldiği zaman 24 saat çalışan arkadaşlarımızın da maaşları oldukça düşük. Şu anda bir AFAD emekçisinin aldığı en düşük maaş 9 bin 800 lira civarında, en yüksek maaş ise 15 bin 500 lira civarında. Aslında en yüksek maaştan değerlendirdiğimiz zaman, kira ve faturalarını ödemesine ancak yetiyor. En düşük maaş ise kirayı dahi ödemeye yetmiyor. Bu, maaşların ne kadar eridiğini net bir şekilde gösteriyor. Arkadaşlarımız 3600 ek göstergeden yararlanamadılar.

"AFAD EMEKÇİLERİ, BAYRAMA MAALESEF ÜZÜNTÜLÜ BİR ŞEKİLDE, DAHA YOKSUL BİR ŞEKİLDE GİRİYORLAR"

Kahramanmaraş depreminden sonra bölgede ve kurumda 24 saat esasına göre görev yapan arkadaşlarımızın net bir görev tanımı olmaması, ulaşımda ve yemekte yaşanan sorunların her geçen gün büyümesi, AFAD emekçileri için tahammül edilemez bir hale dönüşmüştür. Bugün, 24 saat nöbet tutan arkadaşlarımızın bir öğün yemek yeme hakkı dahi yoktur. Önümüz bayram. AFAD emekçileri, bayrama maalesef üzüntülü bir şekilde, daha yoksul bir şekilde giriyorlar. Biz, genel bir AFAD tazminatını istemiştik. Biz, AFAD emekçilerinin bütününe, insan onuruna yakışır bir AFAD tazminatının bir an önce çıkarılmasını, harcırahların zamanında ödenmesini, 5,40 kuruş olan mesainin gerçek anlamda yükseltilmesini buradan tekrar talep ediyoruz. 5,40 kuruşluk bir mesai, AFAD emekçileri açısından bir mesai ücreti değildir, angaryadır. Siz saatlerce çalışacaksınız selde, çığda, depremde ve sizin mesai ücretiniz 5,40 lira olarak hesaplanacak. Bu, insan onuruna yakışır bir ücret değildir."

"AFET BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN SU BULUNMASI SIKINTI; ELBİSENİN, AYAKKABININ TEDARİK EDİLMESİ SIKINTI"

Erkoç, afet bölgesinde görevli olan AFAD çalışanlarının barınma ve su sorunu yaşadıklarını açıkladı. Erkoç, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde barınma sorunu yaşanıyor. Yer bulan AFAD emekçileri, yurtta kalmak zorunda. Yer bulamayanlar ise konteynerlerde kalmak zorunda. Konteynerdeki yaşam şartları, toplu olduğu için ortak tuvaletin kullanılması, ortak duşun kullanılması ciddi sorunlar yaratıyor. Siz sahada çalışıyorsunuz 8 saat, 10 saat ve gece dinlenmeniz gerekiyor, ertesi günü daha verimli olabilmeniz için. Ama konteynerler ve yurtlar şu anda dinlenmeye uygun değil. Afet bölgesi olduğu için su bulunması sıkıntı; elbisenin, ayakkabının tedarik edilmesi sıkıntı. Çünkü birçok arkadaşımız sahada görev aldı; elbiseleri, ayakkabıları ciddi anlamda yıprandı. Hem hijyenik anlamda yıprandı, yaralıları ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızı taşıdık hem de tozun, toprağın, enkazın içinde çalışıldığından kaynaklı yıprandı. Henüz bu konuda biz, lojistik destek alamadık."

"ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ BELİRSİZLİK CİDDİ ANLAMDA ARKADAŞLARIMIZI SIKINTIYA SOKUYOR"

Erbil Erkoç, deprem bölgesinde görevlendirilen AFAD çalışanlarının psikolojik desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek, AFAD bünyesinde psikolog kadrolarının açılması gerektiğini vurguladı. Erkoç, şunları söyledi:

"Bunların dışında şunu eklemek istiyoruz; Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütlerle iş birliği yapılarak kurulacak olan destek grubu, afet hizmetlerini daha nitelikli hale getirecektir. Bizim, psikolog kadrosuna ihtiyacımız var. Bir an önce AFAD'da psikolog kadroların açılması gerekiyor. Hem afet öncesinde hem de afet sonrasında AFAD emekçilerinin mutlaka destek görmesi gerekiyor. Çünkü şu anda, birçok arkadaşımızda birebir yaşadık, içe kapanmalar, farklı stres bozuklukları, kaygı bozuklukları yaşanmaya başlıyor. Göreve gidecek olan arkadaşlarımızı, belirsizlik daha da strese sokuyor. Görev yerindeki çalışma koşullarındaki belirsizlik, ciddi anlamda arkadaşlarımızı sıkıntıya sokuyor. Tüm bunlardan dolayı, arkadaşlarımıza bir an önce psikolojik destek verilmesi lazım."