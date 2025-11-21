Haberler

Yapı Ruhsatları Üçüncü Çeyrekte Yüzde 42,6 Arttı

Yapı Ruhsatları Üçüncü Çeyrekte Yüzde 42,6 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümünün yıllık yüzde 42,6 arttığını açıkladı. Ayrıca, yapı kullanma izin belgesi verilen yüz ölçümünün de yüzde 22,8 oranında yükseldiği belirtildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yetkili idareler tarafından yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümünün yıllık yüzde 42,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, 3'üncü çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı Temmuz-Eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54 ve yüz ölçümü yüzde 42,6 arttı. Yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 78'i belediye, yüzde 22'si diğer yetkili idareler tarafından verildi. 3'üncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 37,8 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,2 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 22,8 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 5,6, daire sayısı ve yüz ölçüm yüzde 22,8 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 79,4'ü belediye, yüzde 20,6'sı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Bu çeyrekte yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 21,5 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,7 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.