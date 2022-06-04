Yapı Kredi Yayınları, 6 bininci kitabını konserle kutladı - Haberler

Yapı Kredi Yayınları (YKY), başlık sayısında 6 bininci kitaba ulaşmasını Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlediği bir konserle kutladı.

Müzikolog yazar Cem Behar'ın "Kadim ile Cedid Arasında" adlı eserini 6 bininci kitap olarak seçen yayınevi, Abdülbaki Nasır Dede'nin yazmalarında yer alan eserlerden oluşan repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Etkinlikte konuşan YKY Genel Müdürü Tülay Güngen, YKY'nin 6 bininci kitap başlığına ulaşmasının Yapı Kredi'nin kültür sanata verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Güngen, YKY'nin sanat tarihi, edebiyat ve düşünce alanlarında ürünler verdiğini ve kısa sayılabilecek bir sürede 6 bininci kitaba ulaştığını ifade ederek, "Bu durumu eşine sık rastlanan bir şey değil diye gördük ve kutlamaya değer bulduk. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz." dedi.

Yapı Kredi Kültür Sanat Etkinlik Koordinatörü Ahsen Erdoğan ise Cem Behar'ın "Kadim ile Cedid Arasında" adlı eseriyle Osmanlı Türk musikisi araştırmalarına önemli bir katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu eser klasik Türk müziği, Türk Osmanlı müziği alanında önemli boşlukları dolduruyor. Cem Behar, geniş bir araştırma yelpazesinde kitaplar yayımlıyor. Yayınevimizden çıkmış başka birçok kitabı var. Konserimizin repertuvarını da Abdülbaki Nasır Dede'nin musiki yazmalarından seçtik." şeklinde konuştu.

Nurinisa Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu konserde, solist olarak Güzin Değişmez sahne alırken tanburda Birol Yayla, kemençede Lütfiye Özer, kanunda Taner Sayacıoğlu, viyolonselde ise Volkan Ertem yer aldı.

YKY'nin yayımladığı bininci kitap "Aloşname", 2 bininci kitap "İbn Battuta Seyahatnamesi", 3 bininci kitap "Kazım Karabekir'in Günlükleri", 4 bininci kitap Yaşar Kemal'in "Çocuklar İnsandır", 5 bininci kitap ise Nazım Hikmet'in "Nazım'ın Cep Defterlerinde Kavga" olmuştu.

"Kadim ile Cedid Arasında" kitabı ile Cem Behar, Abdülbaki Nasır Dede'nin yapıtları üzerinden dönemin musiki anlayışını icra yöntemlerini, arka planda yaşanan toplumsal-siyasi gelişmelerin ve geleneksel kadim ilimlere sirayet eden yeniliklerin musikiye etkisini inceliyor.