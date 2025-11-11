Yapı Kredi bomontiada Galeri'de 'Adlandırılamayan' Sergisi Açılıyor
Yapı Kredi bomontiada Galeri, 10 sanatçının eserlerine yer verdiği 'Adlandırılamayan' sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, 21-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edilebilecek.
İmgenin belirsizliğini ve tanımsızlığını odak noktasına alan sergi, 21-30 Kasım'da ziyaret edilebilecek.
İmgenin belirsizliğini ve tanımsızlığını odak noktasına alan sergi, 21-30 Kasım'da ziyaret edilebilecek.
Sergide Ahu Akgün, Dilara Göl, Dilara Pak, Ece Erbil, Ilgaz Gürün, Onur Kılıç, Özge Akdeniz, Reyhan Mente, Yusuf Günler ve Yusuf Murat Şen'in eserleri görülebilecek.
Sergi söz konusu tarihlerde her gün 11.00-20.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.
