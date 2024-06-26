Üye Girişi
Haberler

Yapay Zekanın Etik ve Stratejik Etkileri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, yapay zeka teknolojilerinin insan faktörünü merkezde tutarak adaptasyonunun önemini vurguluyor. Yapay zekanın savaşta stratejik etkileri ve ulusal güvenlik stratejilerini etkileme potansiyeli tartışılıyor.

Cambridge Üniversitesi'nde büyük veri ve yapay zekada etik üzerine araştırmalar yapan Melike Tanberk, insan faktörünü merkezde tutmak kaydıyla yapay zeka teknolojilerine adaptasyonun önemini AA Analiz için kaleme aldı.

***

Soğuk Savaş döneminde bir Sovyet subayı olan Stanislav Petrov, 26 Eylül 1983'te Sovyetler Birliği'nin erken uyarı sistemini denetlemekle görevli komuta odasında oturuyordu. Bir alarm Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bir füze fırlatıldığını gösterdiğinde Petrov'un görevi derhal misilleme yapmaktı. Ancak, bu tür eylemlerin vahim sonuçlarının, potansiyel olarak 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğinin ve aynı zamanda dünyadaki yaşamı sona erdirebileceğinin farkında olarak tereddüt etti. Bunun yanlış bir alarm olduğuna inanan Petrov, alarmı bildirmemeyi ya da "FIRLATMA" düğmesine basmamayı tercih etti. Bir ömür gibi gelen bu kritik saniyeler, özellikle küresel felaket olasılığıyla karşı karşıya kalındığında, insan muhakemesi ile otomatik sistemler arasındaki hassas dengeyi vurguluyor. Nihayetinde, sistemin bulutların üzerindeki güneş ışınlarını füze fırlatılmasıyla karıştırdığı anlaşıldı ve yalnızca otomatik teknolojilere güvenmenin potansiyel tehlikeleri vurgulandı.

Savaşta yapay zekanın stratejik etkileri

Petrov'un önemli kararından bu yana teknoloji önemli ölçüde gelişti, ancak silahlanma yarışı kavramı sabit kaldı. Artık ülkeler, sağlık, endüstri ve en önemlisi otonom silah sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki dönüştürücü potansiyelini kabul ederek yapay zeka teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor.

Bununla birlikte yapay zekanın savaştaki etik ve stratejik sonuçları hakkındaki, özellikle karar verme yetkisinin insan operatörlere karşı otomatik sistemlere devredilmesiyle ilgili tartışmalar şiddetlenmeye devam ediyor. Devam eden bu tartışma, teknolojinin gücüne saygı duyarken insan muhakemesinin önemine de değer veren dengeli bir yapay zeka geliştirme yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Ülkelerin ulusal yapay zeka programlarını sürdürüp sürdürmemesi gerektiği sorusu, teknolojik egemenliğin daha geniş etkilerine göz atmayı gerektiriyor. Tıpkı İspanyol fatihlerin üstün silahlarının 16. yüzyılda Amerika kıtasının güç dinamiklerini yeniden şekillendirmesi gibi, gelişmiş yapay zeka teknolojileri de modern çağda jeopolitik rekabetleri ve ulusal güvenlik stratejilerini etkileme potansiyeline sahiptir. Yapay zeka yeteneklerine sahip olmayan uluslar, egemenliklerinden ödün verme ve fethe yol açan teknolojik eşitsizliklerin tarihsel örneklerine benzer şekilde sömürü veya sömürgeleştirmeye karşı savunmasız hale gelme riskiyle karşı karşıya. Bu durum, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için yapay zeka araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmak gerektiğini gösteriyor.

Soğuk Savaş'ın yapay zeka boyutu

Büyük güçler gözetleme, karar verme ve stratejik avantaj için yapay zeka yeteneklerinden yararlandıkça, birçok yönden Soğuk Savaş'ın yapay zeka boyutuna zaten tanık oluyoruz. Dünyanın geri kalanı için bu yeni çağın gerçeklerine uyum sağlamak, geride kalmaktan ve korkunç sonuçlarla karşılaşmaktan kaçınmak için zorunludur. Bu adaptasyonun merkezinde yer alan en önemli husus, yapay zeka algoritmalarının can damarı olan verilerin etkin bir şekilde kullanılması ve kontrol edilmesidir. Büyük veriye öncelik veren ve yapay zeka araştırma ve geliştirmesine yatırım yapan ulusların, infosferdeki ulusal sınırlarını koruma şansı daha yüksektir.

Petrov'un kararına dönecek olursak, bu karar yapay zeka çağında insan muhakemesinin önemine dair dokunaklı bir hatırlatma işlevi görüyor. Teknoloji gelişse de, ulus olmanın özü coğrafi sınırlardan daha fazlasını kapsar; paylaşılan değerleri, kültürel mirası ve kolektif bilinci içerir. Bu nedenle, bir Soğuk Savaş senaryosunda yapay zekanın karmaşıklıklarının üstesinden gelirken, olası felaketleri önlemek için insan karar verme mekanizması her şeyden önemli olmaya devam etmelidir. Petrov'un bir keresinde belirttiği gibi, "Biz makinelerden daha zekiyiz çünkü onları biz yarattık."

Mütercim: Hatice Karahan

[Melike Tanberk, 5 çocuk annesi, Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu ve şu anda Cambridge Üniversitesi'nde Büyük Veri ve Yapay Zeka'da etik üzerine araştırmalar yapıyor.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Uluslararası İlişkiler Teknoloji Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title