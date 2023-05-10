YAPAY ZEKALI SİSTEMLER DİŞ HEKİMLİĞİ MUAYENEHANELERİNE GİRECEK?

ANKARA Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, yapay zeka ve blok zincirin hekimlikte geldiği noktalarına ilişkin 'İstesek de istemesek de ileri dönemde yapay zeka ile ilgili birçok sistemler diş hekimliği muayenehanelerine girecek; bu bir gerçek' dedi.

ANKARA Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, yapay zeka ve blok zincirin hekimlikte geldiği noktalarına ilişkin 'İstesek de istemesek de ileri dönemde yapay zeka ile ilgili birçok sistemler diş hekimliği muayenehanelerine girecek; bu bir gerçek' dedi.

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından organize edilen Uluslararası Diş Hekimliği kongresi düzenlendi. Yerli ve yabancı çok sayıda diş hekiminin katıldığı ve farklı branşlarda seminerlerin verildiği kongrede Ankara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, 'Sağlıkta yapay zeka ve blok zincir; gelecek ne bekliyor' adlı söyleşide bulundu. Orhan, yapay zeka ve blok zincirinin diş hekimliğinde kullanım alanlarını, gelecekte değişen ve gelişen teknolojinin mesleklerdeki etkilerini anlattı.

'YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNE DEĞİŞİM OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM'

Yapay zeka teknolojisinden olumsuz yönde etkilenmeyecek mesleklerden olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kaan Orhan, 'Diş hekimliği ile ilgili konularda yapay zekayı çok fazla duymaya başladık. Bu konuda çok fazla algoritmalar geliştirilmeye başlandı. Diğer tıp özelinden biraz daha geri kalsa da şu anda radyolojik görüntüleme işlemi ve bazı ön tanılamalarda rutin olarak kullanılabiliyor. İstesek de istemesek de ileri dönemde yapay zeka ile ilgili birçok sistemler, diş hekimliği muayenehanelerine girecek; bu bir gerçek. Ne kadar bu sistemlerden yararlanıp, karar destek sistemleri kullanırsak ileri dönemde özellikle diş hekimliği çalışma süresinde ve çalışma şeklinde bu sistemlerle değişim olacağını öngörüyoruz. İleri dönemde özellikle diş hekimliği çalışma süresinde ve çalışma şeklinde yapay zeka sistemlerine değişim olacağını öngörüyorum' diye konuştu. (DHA)