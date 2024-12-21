Yapay Zeka ve Stratejik İletişim: Riskler ve Fırsatlar

Uzmanlar, faydasının yanı sıra yapay zeka kullanımıyla ortaya çıkan riskler ve tehlikelere dikkati çekerek, gelişen teknoloji alanında birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Arnavutluk Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi, Clemson Üniversitesinden Prof. Deanne ve Prof. Dr. Timothy Sellnow, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nda (Stratcom Summit '24) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hysi, forumun dünyanın dört bir yanından iletişim profesyonellerini bir araya getirerek önemli konulara ışık tutmasının hayati rolünün olduğunu belirtti.

Forum kapsamında ülkesinde gerçekleşen dijital devrime değinen Hysi, teknolojik gelişmelerle devlet dairelerinde azalan bekleme süreleri ve maliyetlere işaret etti.

Hysi, yapay zekanın kullanımıyla ortaya çıkan riskler ve tehlikelerden kaçınmak için doğru araçların nasıl kullanılacağının bilinmesi gerektiğine dikkati çekti.

Forum için İletişim Başkanlığına teşekkür eden Hysi, "Burada dünyanın farklı köşelerinden gelen temsilciler olarak, ne kadar uzakta olursak olalım, ortak zorluklarımızı ele almak ve elbette bu konudaki ortak perspektifleri birbirimizle paylaşmak için aynı enerjiyi ve aynı kararlılığı paylaştığımızı gördüm." dedi.

Hysi, teknolojinin sınırları bilinerek kullanıldığı takdirde herhangi bir tehlikesinin olmadığını düşündüğünü dile getirerek, "İnsanlarımızın teknolojiye güven ile bu risklerin farkına varmak arasında bir tür denge kurmaları konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Eğer her zaman bu tür bir dengeyi nasıl kuracağımızın farkında olur ve bunu başarabilirsek yapay zekanın insan zekasını güçlendireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Dünyada iletişimi geliştirmeye yönelik çözümler üretmek için birlikte çalışma fırsatları bulmalıyız"

Clemson Üniversitesinden Prof. Deanne Sellnow da forum kapsamında stratejik iletişimde uluslararası işbirliği ve yapay zekanın düzenlenmesine odaklanıldığını belirterek, "Bugün, içinde yaşadığımız dünyada iletişimi geliştirmeye yönelik stratejiler ve çözümler üretmek için ağ kurma ve birlikte çalışma fırsatları bulmamız gerçekten çok önemli." dedi.

Sellnow, Stratcom Summit '24'ün katıldığı üçüncü forum olduğuna işaret ederek, "Ağ oluşturma, temsil edilen ülkeler ve temsil edilen sektörler açısından şimdiye kadarki en geniş kapsamlı zirve. Bence gerçekten de hizmet etmesini istedikleri amaca hizmet ediyor ki bu da iletişim ve stratejik iletişim alanında bizler için gerçekten heyecan verici." diye konuştu.

Deanne Sellnow, gelişen teknoloji alanında birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiği mesajını verdi.

"Kriz anında sahip oldukları duygusal ihtiyaç, sadece insanların yönetebildiği bir şey"

Clemson Üniversitesinden Prof. Dr. Timothy Sellnow da forum kapsamında kriz durumlarında yapay zekanın kullanımına değinerek, "Bence ortaya çıkan ana mesaj, yapay zekanın kriz durumlarında çok faydalı olmasına rağmen aynı zamanda sorunlar ve zorluklarının da olduğu. Ayrıca ana temalardan biri, yapay zekanın insanların yerini almasının mümkün olmadığı çünkü insanların kriz anında sahip olduğu duygusal ihtiyaç, empati ihtiyacı, sadece insanların yönetebildiği bir şey." dedi.

Sellnow, forumdaki paneller ve oturumlardan çok fazla şey öğrendiğini vurgulayarak, "Geniş bir yelpazede temsil edilen harika bir grup insan var." diye konuştu.

Krizlerin, stratejik iletişim ve yapay zeka sorunlarının yalnız çözülemeyeceğini söyleyen Sellnow, "Dolayısıyla bir araya gelmek, böyle uluslararası bir gruba sahip olmak hem gerekli hem de harika." görüşünü paylaştı.

Stratcom Summit '24

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2024, stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderleri, uzmanları ve profesyonelleri "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla 13-14 Aralık'ta İstanbul'da yeniden bir araya getirdi.

Yeni teknolojiler ve yapay zekanın iletişim alanında sunduğu yeni fırsatlar ve deneyimler üzerinde durmayı, aynı zamanda bu durumun meydana getirebileceği çeşitli sorunlara dikkat çekmeyi amaçlayan forumda yapay zeka haberciliği, konvansiyonel medyada yeni teknolojilerin kullanımı, yeni medya, içerik üretimi, dezenformasyonla ve bilgi düzensizlikleriyle mücadele, bilgi güvenliği ve etik konular, stratejik iletişim çatısı altında tartışma zemini buluyor.