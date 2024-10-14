Yapay Zeka ve Medya: Sorumluluklar ve Tehditler

URUMQİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan "Yapay Zeka Çağında Haber Medyasının Sorumluluk ve Görevi" başlıklı raporda yapay zeka teknolojisinin kötü kullanımının medya sektöründe yol açabileceği zorluk ve risklere dikkat çekildi.

Rapor, Pazartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 6. Dünya Medya Zirvesi'nde yayımlandı.

Raporda yapay zekanın yanlış ve kötü kullanımının, yanlış bilginin yaygın şekilde üretilip yayılmasına katkıda bulunarak haber kuruluşları için temel öneme sahip sosyal güveni zedelediği ve bilgi alanındaki güvenilirlikte küresel krize yol açtığı belirtiliyor.

Rapor, bilginin yayılmasında yapay zekanın yaygın kullanımının, küresel kamuoyu alanına önemli değişkenler getirdiğine de dikkat çekiyor.

Rapora göre veri ve algoritmalardaki içsel önyargılar, "filtreleme baloncuğu" olgusuyla birleşerek bağımsız, rasyonel ve sağlıklı bilişsel gelişime ve değer oluşumuna karşı zorluklar çıkarıyor.

Raporda, yapay zekanın mümkün kıldığı kamuoyu manipülasyonu ve bilgi savaşının artan riskleri konusunda da uyarıda bulunuluyor.

Yapay zekanın desteğiyle görüş manipülasyonu yöntemlerinin sürekli geliştiğine ve araçların sürekli güncellendiğine dikkat çeken raporda, bu durumun giderek karmaşık ve şeffaf olmayan bir kamuoyu ekosistemine yol açtığı dile getiriliyor.