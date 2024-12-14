Yapay Zeka ve İletişim Etiği Paneli Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nda (Stratcom Summit'24) "Yapay Zeka ve İletişim Etiği: Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği Yönetmek" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Galatasaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren'in moderatörlüğünü yaptığı panelde Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ulrich Brückner, Open Channel Culture Kurucusu Marisa Zalabak, Forward Thinking Programlar Direktörü Jordan Morgan, IBM AIOps Başkanı Andreas Horn ve China Media Group Asya ve Afrika Dilleri Programlama Merkezi Müdür Vekili Nan Si konuşmacı olarak yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Brückner, yapay zekanın kullanımı konusunda farkındalığın arttığını dile getirdi.

Yapay zekanın iyiye ve kötüye kullanılabileceğini kaydeden Brückner, yapay zekaya ilişkin normatif tanımlamaların iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

Brückner, yapay zekanın negatif ve pozitif sonuçlarının daha yapılandırılmış şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, "Yapay zeka ile birlikte kendimizi öyle bir durumda bulduk ki, fikirler bizi oluşturuyor, biz fikirleri değil." dedi.

Prof. Dr. Brückner, etik standartların oluşturulması ve bunların nasıl uygulanması gerektiği konusunun küresel bir mesele haline geldiğine dikkati çekti.

Open Channel Culture Kurucusu Zalabak da, etik çerçevenin oluşturulmasında politika yapıcıların görevlerinin ne olacağı sorusunu yanıtladı.

Yapay zekanın hayal gücünü gerektirdiğini kaydeden Zalabak, yapay zekanın olumsuz sonuçlarına değindi.

Zalabak, uluslararası etik kuralların oluşturulması gerektiğini belirterek, eski iş yapış biçimlerinin geride bırakılması gerektiğine işaret etti.

Çocuklar, yaşlılar ve savunmasız bireylerin yapay zekanın olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini vurgulayan Zalabak, yapay zekanın silah haline getirilmesi tehlikesine dikkati çekti.

"İsrail yapay zekayı hedef listesi oluşturmak için kullanıyor"

Forward Thinking Programlar Direktörü Morgan, terör saldırısı, doğal afet, salgın gibi durumlarda harekete geçmek için yapay zekanın kullanımının faydalı olabileceğini belirterek, bu konuda yapay zekanın oldukça kullanışlı olduğunu söyledi.

Yapay zekanın "savaş bağlamında" da kullanıldığını kaydeden Morgan, "Yapay zeka iletişimde kullanılıyor ama bazı şeyler yanlış yapıldığında, hatalar yapıldığında o zaman sonuçlarının olduğunu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Morgan, "7 Ekim'den bu yana İsrail askerlerinin yapay zekayı kullandığını biliyoruz. Bir hedef listesi oluşturmak için kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın karar vericilerinin insanlar olduğunu vurgulayan Morgan, şeffaflık için bu kararların nasıl verildiğinin öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Morgan, yapay zekanın hesap verebilirliğine dikkati çekerek, "Yapay zeka diyelim ki bir liste hazırladı, peki sivillere verilen zarardan kim sorumlu? ya da uluslararası hukuk ayaklar altına alındığında bunun sorumlusu kim? Yapay zekada düzenleme yaparken dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Morgan, yapay zeka kullanımında kişisel sorumluluğa da değindi.

IBM AIOps Başkanı Andreas Horn da yapay zekanın yeni bir şey olmadığını, 1940'lardan itibaren konuşulmaya başlandığını ve 60-70 yıldır var olan bir kavram olduğunu dile getirdi.

Yeni teknolojilerin iyi taraflarına da odaklanılması gerektiğine dikkati çeken Horn, "Open AI ya da bazı web sitelerini hükümetler kapatabilir, ama diğer ülkeler bunun üzerine çalışmaya devam edecek ve rekabette sizi geçeceklerdir, önünüze geçeceklerdir. ve yapay zeka ile de belki bazı alanlarda sizin yerinizi alacaklar. Dolayısıyla akışa dahil olmak ve bundan en iyi şekilde fayda sağlamak gerekir." diye konuştu.

Horn, yapay zeka etiğinde güçlü liderliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Yapay zekanın kullanımı insan merkezli olmalı"

China Media Group Asya ve Afrika Dilleri Programlama Merkezi Müdür Vekili Nan ise yapay zeka teknolojilerinin insanların yaşamlarını ve öğrenmesini dramatik şekilde değiştirdiğini belirterek, bu süreçte iletişim sanayisinin önemli roller üstlendiğini aktardı.

Nan, "Yapay zekayı kullandığımız zaman daha iyi nasıl kullanacağımızı öğrenebiliriz. Daha iyi nasıl yönetebileceğimizi de öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın kullanımıyla ilgili kılavuzların olduğunu hatırlatan Nan, "Yapay zekanın kullanımı insan merkezli olmalı. Biz bunu yaparken önce insan felsefesini benimsemeliyiz. Önce insanların refahını, iyiliğini benimsemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Nan, yapay zeka kullanımında gerçeklik ve güvenliğin çok önemli olduğunu belirterek, yapay zekanın herkes tarafından kullanılması gerektiğini ifade etti.