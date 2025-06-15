Yapay Zeka ve Gazetecilik Paneli Ankara'da Gerçekleşti

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Medya Çalışma Grubu, "Yapay Zeka ve Gazetecilik" paneli ile medya sektörünün geleceğine ışık tuttu. Panelde gazeteciler Orhan Kemal Erkılıç, Eray Görgülü, Saadet Burcu Akkaya ve M. Umut Karakülah, yazılı basının gelenekselden dijitale dönüşüm sürecine ve yapay zekanın sektördeki etkisine kadar birçok konuyu masaya yatırdı.

AKK Medya Çalışma Grubu, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) iş birliğiyle "Yapay Zeka ve Gazetecilik" başlıklı bir panel düzenledi. Ankara medyasının deneyimli gazetecileri, çağın vazgeçilmez bir parçası haline gelen yapay zekanın medya dünyasına mevcut yansımalarını, dijitalleşmenin medya dünyasındaki etkilerini ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla geleneksel haberciliğin dönüşüm sürecini ele aldı.

Ankara Kent Konseyi Binası'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü AKK Medya Çalışma Grubu Sözcüsü ve Pan Haber Genel Yayın Yönetmeni Orhan Kemal Erkılıç yaptı. Panelde konuşmacı olarak ise Ekol TV Ankara Haber Koordinatörü Eray Görgülü, SBA TekMedya Kurucu Takım Lideri Saadet Burcu Akkaya ve Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah yer aldı.

"Ankara, medya sektörünün kalbinin attığı yerdir"

Panelin açılış konuşmasını yapan AKK Başkan Yardımcısı ve TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa, "İnternet haberciliği geleceğimizin en büyük unsurudur ve bizler için çok önemlidir. Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında medyanın kalbi Ankara'da Rüzgarlı Sokak'ta atmaktaydı. Ankara bu alanda hep yetiştirici olmuştur, önemli gazetecileri sektöre kazandırmıştır. Günümüzde teknoloji gelişti fakat inandırıcılığını kaybetti. Ankara Kent Konseyi olarak biz de Medya Çalışma Grubu'muz ile yerel medya sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapay değil, kendi zekamız ile çok güzel iş çıkarabiliriz"

AKK YK Üyesi ve gazeteci Ömer Şan, bir gazetecinin ilgilendiği alanda uzman olması gerektiğini ifade ederek, "Gazeteciyim diyebilmek için bazı meziyetlere sahip olmak şart. Artık makale veya yazılar yapay zeka ile yazılıyor olabilir ama şunu unutmayalım ki biz ona ne veri verirsek o da bize onu veriyor. Yapay değil, kendi zekamız ile çok güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Panelin moderatörlüğünü yapan AKK Medya Çalışma Grubu Sözcüsü ve gazeteci Orhan Kemal Erkılıç, "Dünya değişti, insan değişti; bununla birlikte teknoloji değişti, medya da değişti. Günümüzde özgün haber, habercilikte çok özel bir yerde. Yapay zeka ile insanın yapabileceği fark da çok fazla. Yapay zeka çok hızlı ilerliyor, gelecekte daha çok hayatımızda olacak" diye konuştu.

Panelde, deneyimlerinden yola çıkarak gelenekselden dijitale geçişte yapay zekanın yerini paylaşan Ekol TV Ankara Haber Koordinatörü Eray Görgülü, "Yapay zeka bizlere çok fazla fırsat sunacak kadar gelişti ama çok fazla güvenebileceğimiz kadar gelişmedi. Mesleki alanda yapay zekanın sunduğu olumlu fırsatları değerlendirmemiz de gerekiyor. Yapay zeka ile üretilen içeriklerin ileride manipülasyona neden olacağını da düşünüyorum, bu konuda önlem almalıyız" ifadelerini kullandı.

SBA TekMedya Kurucu Takım Lideri Saadet Burcu Akkaya, veri analizi ve yazılımın da medya sektöründe önemli olduğunu belirterek yapay zekanın günlük hayata yansıması ile sektördeki etkilerine ilişkin, "Yapay zekadan korkmamalıyız, yapay zeka araçlarını doğru kullanmalıyız. Gazetecilik artık bilgi aktarma mesleğinden çıktı, teknoloji ile gerçeği inşa eden bir misyona dönüştü. Yapay zeka ile barışarak sektörde kodlama, veri analizi gibi alanlarda da bilgi sahibi olmalıyız" dedi.

Yapay zekanın yazılı basındaki yerine değinen Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah, "Bizim dönemimizde en iyi kitle iletişim aracı televizyon ile gazeteydi. Teknoloji gelişti, yapay zeka hayatımıza girdi. Yapay zeka haberi yazabilir ama haberin ruhunu veremez. Gelenekselliği koruyarak yapay zeka ile entegreli çalışmalıyız ama yapay zekanın bir adım önüne geçmek için de habere ruhumuzu katmalıyız. Ruh olmayan haber, haber değildir" ifadelerini kullandı.