Yapay Zeka ve Deepfake Teknolojileri Sinema Sektörünü Dönüştürüyor

Yapay Zeka ve Deepfake Teknolojileri Sinema Sektörünü Dönüştürüyor
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Yapay zeka ve deepfake teknolojileri, sinema sektöründe sentetik aktörlerin ve dijital stüdyoların kullanımını artırarak, oyuncular ve film stüdyoları için devrim niteliğinde değişimler getiriyor.

Yapay zeka ve deepfake teknolojisindeki ilerlemelerle, "sentetik aktörler" sinema sektörünün yeni yıldızları arasına girecek.

Özellikle hayatta olmayan yıldızların ekranda yeniden hayat bulmasına ya da günümüzde yaşlanmış olan yıldızların gençliklerinin yeniden canlandırılmasına imkanı sunan deepfake ve dijital görüntü oluşturma teknolojileri, sinema endüstrisinde ilgi görüyor.

AA muhabirinin görüştüğü Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Uzmanı Yağızhan Atmaca, gelişen teknoloji ile deepfake teknolojisinin geldiği noktanın sinema sektöründe bazı kuralları ve çalışma yöntemlerini önemli ölçüde değiştirebileceğini ifade etti.

Sinema endüstrisini etkiliyor

Görüntü ve ses üretimindeki gelişmeler sayesinde film stüdyolarının, oyuncuların ve hatta senaristlerin denklem dışına çıkabileceği uyarısında bulunan Atmaca, deepfake ile artık film stüdyolarının kapanarak sentetik aktörler, dijital stüdyolar ve yapay zeka tarafından yazılmış senaryolarla filmlerin üretilebileceğini belirtti.

Eskiden fotoğraf stüdyolarının olduğunu, zamanla gelişen fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla fotoğraflara farklı görüntülerin de eklenmeye başlandığını hatırlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Şu an film stüdyoları için bunun bir aynısı yaşanacak. Yani film stüdyolarının birçoğu kapanacak. Tamamen sentetik olarak stüdyo oluşturulacak. Oradaki aktör oluşturulacak. Yani belki de hiçbir oyuncu oynamayacak içinde. Bu sektörlerde kurallar değişecek gibi gözüküyor."

-"Sentetik aktörler hayatımıza girecek"

Yağızhan Atmaca, Hollywood ve Bollywood gibi dev endüstrilerde bu dönüşümün etkilerinin görülmeye başladığına dikkati çekti.

Yakın gelecekte, oyuncuların yalnızca telif hakları karşılığında evlerinde otururken filmlerde rol alabileceklerinin öngörüldüğünü belirten Atmaca, şunları kaydetti:

"Sentetik aktörler hayatımıza girecektir. Bunların belki fanları oluşacaktır. Yani gerçekten Beverly Hills'te çanta almış elinizde yürürken görüntünüz hazırlanabilir, aracınızın kapısı açılır. Size bir zoom yapılır ve görüntüdekinin siz olduğunuz anlaşılır. Hiç yapmadığınız bir saç modeli, giymediğiniz bir ceket. Her şeyi düşünün. Sentetik, Beverly Hills'te sahte, siz de sahtesiniz. Öyle bir yere geldik."

Sanal aktörler yükselişe geçecek

Deepfake ile oluşturulan sanal aktörlerin sadece teknik bir gelişmeye değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline geldiğini vurgulayan Atmaca, vefat etmiş usta oyuncuların, yapay zeka sayesinde yeniden beyaz perdede yer alabileceğini söyledi.

Atmaca, örneğin Tuncel Kurtiz gibi efsanevi bir oyuncunun sesi, diksiyonu ve oyunculuk becerilerinin, yapay zeka ile yeniden beyaz perdeye yansıtılabileceğini belirtti.

Geçmişte bir sanal yüz modeli oluşturulduktan sonra onun hareketleri ve konuşmasını sağlamak için gerçek bir dublöre ihtiyaç varken, artık buna ihtiyaç kalmadığını aktaran Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktör görüntülerinden, senaristin aklındaki bütün o kurguya hatta stüdyo kurulumundan, kamera hareketlerine, kamera açılarına kadar birçok işlem yapay zeka ile yapılabilecek, sinema sahneleri çekilebilecek. Bunun için bir modele de ihtiyaç yok. Ses ve görüntü tamamen oluşturuluyor."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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