Yapay zeka spikerleri Mısır, Katar ve Kuveyt'te işbaşında

Gelişen yapay zeka teknolojisi birçok mesleğin geleceğini etkileme potansiyeli taşırken Mısır, Katar ve Kuveyt'te bu teknolojiyle oluşturulan spikerler ekranda yer almaya başladı.

Gelişen yapay zeka teknolojisi birçok mesleğin geleceğini etkileme potansiyeli taşırken Mısır, Katar ve Kuveyt'te bu teknolojiyle oluşturulan spikerler ekranda yer almaya başladı.

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bazı Arap medya kuruluşları yapay zeka uygulamalarıyla simülasyon modellerini hayata geçiriyor.

Bunların sonuncusu Kuveyt'te tanıtılan "Fidda" (Gümüş) isimli haber spikeri oldu.

Kuveyt'in ilk sanal spikeri Fidda

Fidda, İngilizce yayın yapan Kuwait Times gazetesinin internet sitesi Kuwait News'de ilk kez 13 saniyelik bir sunumla ekrana geldi.

Arapça, "Ben Fidda, Kuwait Times medya kurumunun yapay zeka ile çalışan ilk spikeriyim." ifadeleriyle kendini tanıtan sanal spiker, ardından, "Fidda'nın sizlere sunmasını istediğiniz haber türleri hangileridir?" sorusuyla sitenin takipçilerini ankete katılmaya davet etti.

Mısır'ın sanal spikeri Ani

Aslında, Orta Doğu ülkelerinde sanal spikerin işbaşı yaptığı ilk ülke Mısır oldu.

"Kahire 24" haber sitesi, 22 Şubat'ta ilk yapay zeka özellikli haber bültenini yayımladı. Bültenin sanal spikeri Ani, kendini, "Orta Doğu'da medyanın gelişmesi ve ilerlemesi projesi çerçevesinde yapay zeka özellikli haber sunumu yapan ilk spiker" şeklinde tanıttı.

Kahire 24 yetkilileri, teknolojideki gelişmeleri yayınlarına yansıtmaya devam edeceklerini ve haber içeriklerinin gün boyu yapay zeka ile aktarılması için çalışacaklarını duyurdu.

Al Jazeera'nın iki sanal spikeri İbtikar ve Nura

Katar'ın başkenti Doha'da 13 Mart'ta düzenlenen Al Jazeera'nın ilk Yapay Zeka Konferansı çerçevesinde dev ekranda görünen sanal spiker ise kendini "Al Jazeera Medya Enstitüsünün kimliğinin temsilcisi" olarak ilan etmişti.

Enstitü, sosyal medya hesaplarında, "Sanal spiker İbtikar'ın aramıza katılmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklaması yaptı.

İbtikar'ın, Al Jazeera'nın önemli spikerlerinden Rawa Auger (Rava Ojey) ile ortaklaşa katıldığı tanıtım bölümündeki başarısı, kanaldaki spiker krizine çözüm olabileceği yorumlarına yol açtı.

Katar'daki bir başka sanal spiker Nura ise, 10 Mart'ta Al Jazeera'nın Hastag programında seyircilerin karşısına çıkmıştı.

Nura, programda, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden Yapay Zeka Uzmanı Dr. Talib el-Aşkar ile bir röportaj yaptı. Nura'nın uzmana sorduğu sorular arasında "yapay zekanın insanın yerine alıp almayacağı ve bu alandaki korkuların sebepleri" de vardı.