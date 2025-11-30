Yapay Zeka Sinema Dünyasını Değiştiriyor

Yönetmen, fotoğrafçı ve dijital içerik üreticisi Ozan Sihay, "Sanat dünyası da sinema dünyası da büyük bir değişimde. Yapay zekadan korkmak yerine yapay zekayı işlerimize, bu sektöre nasıl entegre edebiliriz konuşulmalı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen FİYAB Sinema Sektör Günleri kapsamında sinema ve yapay zeka üzerine söyleşi gerçekleştiren Sihay, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Etkinliğin öğrenciler için büyük önem taşıdığını ifade eden Sihay, özellikle yapay zekanın bu etkinliğin içerisine dahil edilmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Yapay zeka ile dünyada yaşanan değişime dikkati çeken Sihay, "Sanat dünyası da sinema dünyası da büyük bir değişimde. Yapay zekadan korkmak yerine yapay zekayı işlerimize, bu sektöre nasıl entegre edebiliriz konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

Sihay, yapay zekanın iş akışını büyük ölçüde hızlandırdığına ancak teknolojiye aşırı bağlılığın "insanı tembelleştirme" riskini de beraberinde getirdiğine işaret ederek, yapay zekanın kontrolsüz ve sınırsız kullanımına değil, etik ve telif ilkeleri gözetilerek doğru şekilde entegrasyonuna ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"Çok daha yaratıcı işler görmeye başlıyoruz"

Sinemanın tarihsel gelişiminde teknolojinin belirleyici rol oynadığını, "Terminator 2" ve "Jurassic Park" gibi yapımların özel efektlerinin kullanımında dönüm noktası olduğunu belirten Sihay, "Her teknoloji önce bir direniş getiriyor, 'bunu istemiyoruz.' Daha sonra onun yerini korku, endişe alıyor. 'Acaba bizim işimiz tehlikede mi? Biz ne yapacağız?' Sonra bir alışma süreci geliyor ve hibrit döneme geçiliyor. Yani bütün bu teknolojiler aslında sinema dünyasını ciddi anlamda olumlu evriltiyor ve çok daha yaratıcı işler görmeye başlıyoruz." diye konuştu.

Sihay, yaklaşık 20 yıldır dijital prodüksiyon yazılımlarıyla çalıştığını, yapay zekanın bu alandaki birikim ve tecrübeyi geçersiz kılmadığını söyledi.

Deneyimin, yapay zeka ile birlikte çok daha yaratıcı kullanılabildiğini dile getiren Sihay, bu sayede üretim sürecinde "angarya" denilebilecek teknik işlemler için harcanan emeğin büyük ölçüde azaldığını ifade etti.

Yapay zekanın rotoskop gibi uzmanlık gerektiren teknik alanlarda da dönüşüm yarattığına işaret eden Sihay, "Hiç tecrübesi olmayan birisi bile tek tıkla yapay zeka desteğiyle bunu halledebiliyor ama uzmanlar, tecrübelerini yapay zekayla kullanarak yine avantajlı olacak. Dünyada teknolojinin gelişimiyle birlikte bazı alanlar yok oldu fakat yeni alanlar doğurdu." diye konuştu.

Sihay, yapay zekanın en büyük fırsatı bağımsız sinemacılara sunacağını, bütçe ve teknik yetersizlikler nedeniyle hayata geçirilemeyen projelerin artık mümkün hale geldiğini ifade etti.

"Maddi imkanı olmayan sinemacı bilim kurgu filmi çekebilir"

Yıllarca bu alanda çalışırken, bilim kurgu ve fantastik türlere duyduğu ilgiyi teknik koşullar nedeniyle pratiğe dökemediğini anlatan Sihay, şunları kaydetti:

"Düşünün bir sinema televizyon öğrencisinin bunu yapabilme imkanı yok. Dolayısıyla yazamıyor bu senaryoyu. Yazmıyor ya da. Fakat artık yapabilirler. Yani herhangi bir maddi imkanı olmayan bağımsız sinemacı bilim kurgu filmi çekebilir. Sadece bilim kurgu olarak değerlendirmeyin bunu. Yani Nuri Bilge Ceylan bile bazı filmlerinde gökyüzünü 'CGI' ve 'VFX' ile değiştiriyor filmin ambiyansını daha iyi yansıtabilmek için. Filmlerin renklendirilmesi, seslerin düzeltilmesi bunlar çok ciddi sıkıntılardır. veya uzun süreçlerdir. Artık bunları çok gerçekçi bir şekilde yapabiliriz. Hata yapsak bile o hataları telafi edebiliriz. veya bir filmin post prodüksiyon kısmında 'ya keşke şuraya da şöyle bir sahne koysaydım' dediğinizde o sahneyi oluşturabiliyorsunuz. Yaratıcılığı artıracağını düşünüyorum. ve ileride gerçekten sinema dünyasında çok daha keyifli, eğlenceli, kreatif ve daha önce hiç görmediğimiz orijinallikte işler göreceğimizi tahmin ediyorum."

Yapay zekayı üretimlerinde kullanmak isteyenlere çağrıda bulunan Sihay, "Öncelikle ön yargılı olmasınlar. Çünkü artık o devir geçti. Bu gerçekten çok hızlı bir tren ve o trenin son vagonunu yakalayamazsan, artık iş işten geçmiş olur. ve bir daha asla ona ulaşamazsın." dedi.

Üretim sürecinde komut yazma becerisinin öne çıktığını belirten Sihay, bu süreçte hayal gücü çok daha uçsuz bucaksız olan, bunları kelimelere döken kişilerin kazanacağını söyledi.