Yapay Zeka Meslekleri Dönüştürüyor: Gelecekte Hangi Meslekler Var Olacak?

DOÇ. Dr. Dicle Yurdakul, yapay zekanın meslekler üzerinde ciddi bir erozyon yaratabileceğini ve bazı mesleklerin tamamen ortadan kalkabileceğini belirterek, "Yapay zeka gelecekte hangi mesleklerin var olacağını bilmeye ve meslek seçimlerinin buna göre yapılmasına yarıyor. Çocuklarımızı da gelecekte kalıcı olabilecek alanlara yönlendirmek bu noktada kritik" dedi.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, AUINOVA Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dicle Yurdakul, yapay zekanın günlük hayattaki yerini anlattı. Montaj hatlarında insan gücünün yerini makinelerin aldığını belirten Doç. Dr. Yurdakul, "Otomasyon arttıkça, daha karmaşık işleri de yapabilen yapay zeka ve algoritma yüklü robotlar, üretim sektöründe insan gücünü giderek azaltıyor. Benzer bir durum çağrı merkezlerinde de yaşanıyor; standart sorulara yanıt veren chatbotlar, müşteri temsilcilerinin işlerini üstlenmeye başladı" dedi.

Veri girişi ve işlemeye yönelik işlerde de yapay zekanın hakimiyetini artırdığına değinen Yurdakul, "Örneğin, bir muhasebeci veya finans çalışanının yerine veri analizi yapan algoritmalar, veri işlemesini hızlandırabiliyor. Bu durumda rutin işlerin dışında, yaratıcı alanlar insanların elinde kalacak gibi görünüyor, ancak bu da kesin bir tahmin değil. Üretken yapay zeka da artık resim, şiir, video ve müzik gibi yaratıcı içerikler üretebiliyor" diye konuştu.

'İNSAN DOKUNUŞU GEREKTİREN İŞLER, MESLEKLER HALA ELİMİZDE'

İnsani dokunuş gerektiren mesleklerin yapay zekaya devredilmesinin zor olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yurdakul, "Liderlik, motivasyon, psikolojik danışmanlık gibi duygusal zeka gerektiren ve birebir temas kurulan meslekler yapay zekanın alanına girmesi beklenmeyen alanlar. Sağlık sektöründe de benzer bir durumun söz konusu. Hasta bakıcı ve hemşire gibi mesleklerde empati ve duygu bağlamı ön planda olduğu için bu işlerin insanlar tarafından yapılmaya devam edeceği görüşünde. Yapay zekaya işinizle ilgili bir soru sorabilirsiniz. Size hangi kararın daha doğru olduğuna dair mantıklı bir açıklama verebilir ama liderlik etmek, motive etmek gibi yetenekleri yok. Dolayısıyla insan dokunuşu gerektiren işler, meslekler bizim elimizde kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKANIN GELİŞİM HIZI TAHMİNLERİ AŞIYOR'

Yapay zekanın gelişim hızı düşünüldüğünde bunun daha ne kadar devam edeceğini tahmin etmenin de zor olduğunu anlatan Yurdakul, "5 yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngördüğüm bir teknolojik gelişme, yapay zeka gelişmesi 6 ay içerisinde karşıma gelebiliyor. Ortalamada 3 senelik sapmalar var öngörülerimizde. Yani 3 sene içinde gerçekleşeceğini düşündüğüm bir şey yarın karşıma çıkabiliyor. Haliyle benim mesleğim tamamen güvende, mesleğim kesinlikle elimden alınamaz gibi bir düşünce isabetli olmayacaktır. İşlerimizi kendimizi, becerilerimizi, geleceğimizi ve hayatımızı yapay zeka ile nasıl güçlendirebiliriz buna bakmalıyız. Gelecekte mesleklerin tamamen güvende olduğunu varsaymak yanıltıcı. Bu nedenle, mesleki becerilerimizi ve iş alanlarımızı yapay zeka ile güçlendirerek geleceğe hazırlıklı olmalıyız" dedi.