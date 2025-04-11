Yapay Zeka Meclis Araştırma Komisyonu'nun Görev Süresi Uzatıldı

(ANKARA) -Yapay Zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi ve kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Yapay Zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi, Genel Kurulun 09 Nisan 2025 tarihli 74'üncü Birleşiminde 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.